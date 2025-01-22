СМИ: Умер первый чернокожий депутат России Сагбо

Первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо умер в возрасте 65 лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, мужчина скончался из-за инсульта. Его похоронили на родине в Бенине.

Сагбо родился в западноафриканской республике в 1959 году, получил образование в СССР и остался жить в стране. Мужчина проживал с супругой в поселке Новозавидовский Тверской области. В России Сагбо занимался бизнесом, в 2010 году стал депутатом в местном совете, а в 2015-м избрался в собрание депутатов Конаковского района. По данным СМИ, в последние годы мужчина возглавлял местное СНТ.

Ранее в возрасте 74 лет умер экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

