Умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров
В Москве скончался бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. Ему было 69 лет. Как утверждает телеграм-канал Shot, журналист сам вызвал себе скорую ещё 1 июля. Он сообщил медикам, что случайно упал у себя дома. Врачи диагностировали у него переломы рёбер и инсульт.
Врачи больше двух недель боролись за жизнь Шмарова, однако накануне он скончался.
Сметь Шмарова также подтвердил «Газете.Ru» председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» в апреле 2020 года после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание. Но уже в мае 2021 года сообщалось, что он покидает пост главного редактора.
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