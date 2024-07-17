Умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

В Москве скончался бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. Ему было 69 лет. Как утверждает телеграм-канал Shot, журналист сам вызвал себе скорую ещё 1 июля. Он сообщил медикам, что случайно упал у себя дома. Врачи диагностировали у него переломы рёбер и инсульт.

Врачи больше двух недель боролись за жизнь Шмарова, однако накануне он скончался.

Сметь Шмарова также подтвердил «Газете.Ru» председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» в апреле 2020 года после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание. Но уже в мае 2021 года сообщалось, что он покидает пост главного редактора.

