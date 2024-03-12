СМИ: Умер двоюродный брат Владимира Путина

Двоюродный брат президента Владимира Путина Евгений умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает Ivanovonews.

«Похороны состоялись в минувшее воскресенье», — пишет издание.

По данным портала, Евгений Путин в 1970-1990 годах был ведущим врачом-урологом города Иваново. Отмечается, что бывший медик приходился двоюродным братом российскому лидеру Владимиру Путину, их отцы Владимир Спиридонович и Михаил Спиридонович были братьями.

Между тем двоюродный племянник президента, глава Всероссийского комитета поддержки Путина (ВКПП) Роман Путин посетил Екатеринбург, где открыл региональный штаб организации, пишет Ura.ru.

