СМИ: укушенную гремучей змеёй женщину госпитализировали в Подмосковье

Как отмечается, пострадавшая содержала опасную рептилию в своей квартире, где кроме гремучей змеи обитали также ядовитые пауки и другие виды змей. В марте прошлого года владелица опасных животных закрыла ИП через которое торговала экзотичными представителями фауны.

По мнению специалистов, 2 миллиграмма яда гремучих змей способны убить 900 человек.

В настоящее время девушка находится в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что змеи убивают десятки тысяч человек в год, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

