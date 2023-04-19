СМИ: укушенную гремучей змеёй женщину госпитализировали в Подмосковье
В одну из клиник Московской области госпитализирована молодая женщина после укуса гремучей змеи, сообщает Telegram-канал Mash.
Медики опасаются за здоровье пациентки, так как антидота от яда Crotalinae в их распоряжении нет.
Как отмечается, пострадавшая содержала опасную рептилию в своей квартире, где кроме гремучей змеи обитали также ядовитые пауки и другие виды змей. В марте прошлого года владелица опасных животных закрыла ИП через которое торговала экзотичными представителями фауны.
По мнению специалистов, 2 миллиграмма яда гремучих змей способны убить 900 человек.
В настоящее время девушка находится в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что змеи убивают десятки тысяч человек в год, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru