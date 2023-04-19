СМИ: укушенную гремучей змеёй женщину госпитализировали в Подмосковье

В одну из клиник Московской области госпитализирована молодая женщина после укуса гремучей змеи, сообщает Telegram-канал Mash.

Медики опасаются за здоровье пациентки, так как антидота от яда Crotalinae в их распоряжении нет.

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Как отмечается, пострадавшая содержала опасную рептилию в своей квартире, где кроме гремучей змеи обитали также ядовитые пауки и другие виды змей. В марте прошлого года владелица опасных животных закрыла ИП через которое торговала экзотичными представителями фауны.

По мнению специалистов, 2 миллиграмма яда гремучих змей способны убить 900 человек.

В настоящее время девушка находится в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что змеи убивают десятки тысяч человек в год, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Соломонов
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