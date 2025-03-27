СМИ: У певца Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни

Развитие редкой болезни остановили у певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее у артиста обнаружили транстиретиновый амилоидоз - заболевание, которое повреждает сердце, печень, другие жизненно важные органы. Лещенко прописали препарат «Виндамэкс», его стоимость составляет 1,8 млн рублей за упаковку.

По данным СМИ, в конце прошлого года артист прошел обследование, состояние 83-летнего Лещенко стабилизировалось.

«Его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле. Сейчас государство оплатило еще один курс на три месяца за 5,5 млн рублей», - пишет Mash.

Ранее Лев Лещенко и группа Filatov & Karas записали гимн Игр БРИКС, напоминает RT.

