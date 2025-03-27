СМИ: У певца Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни
Развитие редкой болезни остановили у певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее у артиста обнаружили транстиретиновый амилоидоз - заболевание, которое повреждает сердце, печень, другие жизненно важные органы. Лещенко прописали препарат «Виндамэкс», его стоимость составляет 1,8 млн рублей за упаковку.
По данным СМИ, в конце прошлого года артист прошел обследование, состояние 83-летнего Лещенко стабилизировалось.
«Его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле. Сейчас государство оплатило еще один курс на три месяца за 5,5 млн рублей», - пишет Mash.
Ранее Лев Лещенко и группа Filatov & Karas записали гимн Игр БРИКС, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru