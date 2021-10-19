СМИ: У бывшего офицера ФСБ и его жены нашли 385 счетов в российских и зарубежных банках

Почти 400 счетов в российских и зарубежных банках обнаружили у экс-сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Михаила Кулюкина и его супруги Татьяны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Кулюкин возглавлял 3-е отделение 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ, его жена работала в кадровой службе того же управления. У бывших сотрудников силового ведомства нашли 385 счетов, 203 из которых — действующие. В банках Кулюкины хранили суммы от 1,3 до 4,7 млн рублей и 43 тысячи долларов.

Счета были найдены в ходе прокурорской проверки, начатой по данным уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания, поставлявшихся в ФСБ, Минобороны и Росгвардию. Чета Кулюкиных не отчитывалась о средствах на счетах, и Генпрокуратура посчитала их коррупционным доходом.

По данным надзорного ведомства, в 2012-2013 годах экс-офицер потратил часть этих денег на покупку двух квартир площадью более чем по 100 квадратных метров каждая, записав их на мать, а также нежилого помещения в 20 квадратных метров. В Генпрокуратуре заключили, что стоимость недвижимости вдвое превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы в ФСБ.

Надзорное ведомство подало иск об обращении предполагаемых коррупционных доходов Кулюкиных в доход государства. При этом представитель ответчиков заявила, что деньги на счетах соответствуют официальным доходам семьи, а остальные средства принадлежат проживающему на Украине брату экс-офицера бизнесмену Михаилу Кулюкину. Предприниматель подал иск к ответчикам о возвращении денег, но его заявление было отклонено.

В результате прокуратура отсудила у Кулюкиных квартиру кадастровой стоимостью 17 млн рублей, квартиру площадью 104 квадратных метров, гараж, конфисковала часть размещенных на счетах денег. Супруги Кулюкины обжаловали принятое судом решение, пересмотр жалобы ожидается в октябре.

