СМИ: У актера Сергея Никоненко обнаружили новообразование с подозрением на онкологию
25 апреля 202510:42
У народного артиста РСФСР Сергея Никоненко выявили новообразование с подозрением на онкологию, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, актер обратился к врачам и его доставили в стационар. Сам Никоненко позже подтвердил журналистам, что решил обследоваться по совету жены.
Как уточнил 84-летний артист, иногда он сталкивается со скачками давления.
При этом актер не отказался от активной деятельности после обследования, он продолжает работу в театре и гастроли по российским городам, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru