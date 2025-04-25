СМИ: У актера Сергея Никоненко обнаружили новообразование с подозрением на онкологию

У народного артиста РСФСР Сергея Никоненко выявили новообразование с подозрением на онкологию, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, актер обратился к врачам и его доставили в стационар. Сам Никоненко позже подтвердил журналистам, что решил обследоваться по совету жены.

Как уточнил 84-летний артист, иногда он сталкивается со скачками давления.

При этом актер не отказался от активной деятельности после обследования, он продолжает работу в театре и гастроли по российским городам, передает «Радиоточка НСН».

