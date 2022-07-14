СМИ: Тюменских сталеваров проверяют на сексуальную ориентацию
Работников завода «Электросталь Тюмени» решили проверить на сексуальную ориентацию и патриотизм.
По данным местных СМИ, сотрудникам предприятия раздали анкету, в которой, в частности, есть вопросы об их отношении к ЛГБТ, абортам, патриотизме, готовности защищать родину или отказаться от гражданства.
В соцсетях опубликованы скриншоты этого документа. Один из вопросов звучит так: «Какие эмоции вызывают у вас однополые отношения, демонстрируемые в СМИ?»
На самом предприятии утверждают, что опрос анонимный и добровольный.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- СМИ: ВСУ обстреляли автовокзал и ЦУМ в Донецке
- Песков заявил, что переговоры по зерновому вопросу продолжаются
- В Кремле прокомментировали признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР
- В Центре диагностики и телемедицины рассказали о помощи искусственного интеллекта в работе врачей
- Песков заявил, что БРИКС не заменит G20
- Предзаказ «Сборника песен» ДДТ завершится раньше срока
- СМИ: Тюменских сталеваров проверяют на сексуальную ориентацию
- СМИ: ЕС одобрит седьмой пакет антироссийских санкций в течение недели
- Путин запретил вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры
- «Скотское мироустройство!»: Медведев сравнил США и Британию с хряками Наполеоном и Визгуном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru