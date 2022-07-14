СМИ: Тюменских сталеваров проверяют на сексуальную ориентацию

Работников завода «Электросталь Тюмени» решили проверить на сексуальную ориентацию и патриотизм.

По данным местных СМИ, сотрудникам предприятия раздали анкету, в которой, в частности, есть вопросы об их отношении к ЛГБТ, абортам, патриотизме, готовности защищать родину или отказаться от гражданства.

В соцсетях опубликованы скриншоты этого документа. Один из вопросов звучит так: «Какие эмоции вызывают у вас однополые отношения, демонстрируемые в СМИ?»

На самом предприятии утверждают, что опрос анонимный и добровольный.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗаводТюменьГомосексуализм
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