СМИ: Тюменских сталеваров проверяют на сексуальную ориентацию

Работников завода «Электросталь Тюмени» решили проверить на сексуальную ориентацию и патриотизм.

По данным местных СМИ, сотрудникам предприятия раздали анкету, в которой, в частности, есть вопросы об их отношении к ЛГБТ, абортам, патриотизме, готовности защищать родину или отказаться от гражданства.

В соцсетях опубликованы скриншоты этого документа. Один из вопросов звучит так: «Какие эмоции вызывают у вас однополые отношения, демонстрируемые в СМИ?»

На самом предприятии утверждают, что опрос анонимный и добровольный.

