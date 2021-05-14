СМИ: Телеведущий Владимир Молчанов тяжело болен и госпитализирован

Известный телеведущий Владимир Молчанов госпитализирован в Москве из-за тяжелой болезни, сообщает в пятницу РЕН ТВ.

Характер болезни не уточняется. При этом отмечается, что 70-летнему Молчанову предстоит операция.

Владимир Молчанов был автором и ведущим популярной на советском телевидении программы «До и после полуночи». Он несколько раз становился обладателем премии «ТЭФИ», а также работал на радио.

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ФОТО: tefitv.ru
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