СМИ: Телеведущий Владимир Молчанов тяжело болен и госпитализирован
14 мая 202113:57
Известный телеведущий Владимир Молчанов госпитализирован в Москве из-за тяжелой болезни, сообщает в пятницу РЕН ТВ.
Характер болезни не уточняется. При этом отмечается, что 70-летнему Молчанову предстоит операция.
Владимир Молчанов был автором и ведущим популярной на советском телевидении программы «До и после полуночи». Он несколько раз становился обладателем премии «ТЭФИ», а также работал на радио.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru