СМИ связали возможное отравление Навального и госпитализацию Быкова

Издания The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, согласно которому болезнь писателя Дмитрия Быкова в 2019 году и инцидент с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального связаны между собой.



По данным СМИ, Быкова также сопровождали в поездках начиная с мая 2018 года одни и те же люди, которых авторы материалов считают сотрудниками ФСБ. Писатель был госпитализирован во время рабочей поездки в Уфу 17 апреля 2019 года. Его состояние оценивалось как тяжелое, он провел несколько дней в коме.

Сам писатель заявил The Insider и Bellingcat, что не может ничего сказать о мотивах предполагаемых "отравителей". Он также отказался давать комментарий по поводу расследования РБК. Агентство также направило запрос в ЦОС ФСБ.

