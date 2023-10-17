СМИ: Статью Суркова проверят на предмет соблюдения законодательства России

Собеседник агентства указал, что к стражам порядка поступило соответствующее заявление, текст проверяют на предмет соблюдения российских законов.

«По данному факту сотрудники полиции проводят доследственную проверку», - сказал источник, не уточнив, кто направил в полицию заявление и какие именно положения статьи являются спорными.

Ранее Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии» на примере физических законов спрогнозировал развитие хаоса в мире и уточнил роль России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».