СМИ: Статью Суркова проверят на предмет соблюдения законодательства России
Сотрудники московской полиции проверяют статью бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова «Рождение Севера», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства указал, что к стражам порядка поступило соответствующее заявление, текст проверяют на предмет соблюдения российских законов.
«По данному факту сотрудники полиции проводят доследственную проверку», - сказал источник, не уточнив, кто направил в полицию заявление и какие именно положения статьи являются спорными.
Ранее Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии» на примере физических законов спрогнозировал развитие хаоса в мире и уточнил роль России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru