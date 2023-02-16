Сурков допустил, что отношения России и Запада нормализуются в обозримом будущем
Отношения России и Запада нормализуются в будущем. Об этом заявил бывший помощник президента РФ, курировавший вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, экс-вице-премьер Владислав Сурков.
Экс-помощник главы государства поделился своим мнением в беседе с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым. Интервью опубликовано на сайте политолога.
«Да», — отметил Сурков, отвечая на вопрос о возможной нормализации отношений Москвы и западных стран в обозримом будущем.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что нормализация отношений Запада и России невозможна даже после завершения конфликта на Украине.
Между тем президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Западом, напомнил о поговорке про волков.
«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», - указал российский лидер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+0 / сут.
Умерли
396 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+0 / сут.
- В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО
- «Это утка»: Генерал-майор опроверг появление НЛО в Ленинградской области
- В «Роскосмосе» пообещали перейти на полностью отечественные спутники через пять лет
- «Старая и больная»: Талызина резко ответила Брыльской на критику России
- СМИ: В Евросоюзе не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
- Сурков допустил, что отношения России и Запада нормализуются в обозримом будущем
- Фиджи отменило все въездные ограничения для российских туристов
- Лукашенко сообщил о планирующейся встрече с Путиным
- Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 36 187
- Минфин предложил исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru