Сурков допустил, что отношения России и Запада нормализуются в обозримом будущем

Отношения России и Запада нормализуются в будущем. Об этом заявил бывший помощник президента РФ, курировавший вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, экс-вице-премьер Владислав Сурков.

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Экс-помощник главы государства поделился своим мнением в беседе с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым. Интервью опубликовано на сайте политолога.

«Да», — отметил Сурков, отвечая на вопрос о возможной нормализации отношений Москвы и западных стран в обозримом будущем.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что нормализация отношений Запада и России невозможна даже после завершения конфликта на Украине.

Между тем президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Западом, напомнил о поговорке про волков.

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», - указал российский лидер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияВладислав Сурков
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