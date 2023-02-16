Сурков допустил, что отношения России и Запада нормализуются в обозримом будущем

Экс-помощник главы государства поделился своим мнением в беседе с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым. Интервью опубликовано на сайте политолога.

«Да», — отметил Сурков, отвечая на вопрос о возможной нормализации отношений Москвы и западных стран в обозримом будущем.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что нормализация отношений Запада и России невозможна даже после завершения конфликта на Украине.

Между тем президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Западом, напомнил о поговорке про волков.

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», - указал российский лидер.

