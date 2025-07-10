Песков: График Путина не предполагал участия в прощании со Старовойтом

Президент РФ Владимир Путин направил на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом траурный венок. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Также он отметил, что на траурной церемонии, которая прошла в Москве, присутствовали многие члены правительства РФ, а российский лидер не всегда посещает такие печальные мероприятия.

«У президента сегодня другой рабочий график», — заключил представитель Кремля.

Ранее в московской ЦКБ прошла церемония прощания со старовойтом, на которой присутствовали глава Минцифры Максут Шадаев, министр промышленности Антон Алиханов. а также новый глава Минтранса Андрей Никитин и другие, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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