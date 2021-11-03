СМИ: Сотрудник ФСИН помог бежать из психбольницы члену банды Басаева
Сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний в Астрахани заподозрили в помощи члену банды Басаева, который бежал из психиатрической больницы. По данным следствия, за один миллион рублей работник ФСИН рассказал Магомеду Алханову, где в стационаре отключены камеры видеонаблюдения, выдал телефон и режущие полотна для ножовки по металлу.
29-летний младший инспектор по охране УФСИН Денис Кухтин арестован, сообщает Telegram-канал Shot. Ранее МВД подтвердило задержание бежавшего боевика. Алханова обнаружили и задержали в кафе в Трусовском районе Астарахани. Беглеца опознали местные жители и сообщили в полицию.
ФСИН обнародовала видео задержания Алханова, которое публикует Ura.ru.
Подельника Басаева обвиняют в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году, он отбывал наказание сроком 10 лет за бандитизм. В астраханскую больницу его этапировали для проведения психиатрической экспертизы. Он сбежал 26 октября во время прогулки.
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