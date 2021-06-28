Директор филиала «Газпрома» на Ставрополье задержан за растрату

Правоохранительные органы задержали главу компаний «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергея Бондаренко по делу о крупной растрате. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета, передает ТАСС.

Топ-менеджер стал фигурантом дела по части четвертой статьи 160 Уголовного кодекса - «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Задержанный помещен в изолятор временного содержания Ставрополя. Следствие будет просить суд арестовать подозреваемого.

47-летний Бондаренко возглавил региональную компанию по реализации газа в 2019 году, после того как под следствие попали отец и сын Арашуковы, а также другие руководители филиалов «Газпрома» на Ставрополье.

Однако недавно завершено расследование по делу о взяточничестве в особо крупном размере в отношении уже новой команды газовиков. По нему были арестованы два заместителя Бондаренко.

В апреле Генеральная прокуратура направила в Верховный суд РФ уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Всего к уголовной ответственности по этому делу привлечено 20 человек. В конце 2019 года против Арашукова-старшего возбуждено четыре новых уголовных дела о растрате средств компании «Газпром газораспределения Ставрополь».

