Директор филиала «Газпрома» на Ставрополье задержан за растрату
Правоохранительные органы задержали главу компаний «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергея Бондаренко по делу о крупной растрате. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета, передает ТАСС.
Топ-менеджер стал фигурантом дела по части четвертой статьи 160 Уголовного кодекса - «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Задержанный помещен в изолятор временного содержания Ставрополя. Следствие будет просить суд арестовать подозреваемого.
47-летний Бондаренко возглавил региональную компанию по реализации газа в 2019 году, после того как под следствие попали отец и сын Арашуковы, а также другие руководители филиалов «Газпрома» на Ставрополье.
Однако недавно завершено расследование по делу о взяточничестве в особо крупном размере в отношении уже новой команды газовиков. По нему были арестованы два заместителя Бондаренко.
В апреле Генеральная прокуратура направила в Верховный суд РФ уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Всего к уголовной ответственности по этому делу привлечено 20 человек. В конце 2019 года против Арашукова-старшего возбуждено четыре новых уголовных дела о растрате средств компании «Газпром газораспределения Ставрополь».
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