СМИ сообщили о возможном ужесточении карантина из-за COVID-19 в Германии
Карантин, действующий в Германии предварительно до 31 января, могут ужесточить из-за выявления новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена принять соответствующее решение 20 января на совещании с главами регионов. Власти планируют обсудить возможный комендантский час, переведение сотрудников всех предприятий на удалённую работу, где это возможно, а также приостановку движения общественного транспорта.
Отмечается, что немецкий Минтранс работает над анализом возможных последствий «мега-локдауна» для логистики страны и способами обеспечения снабжения граждан необходимым продовольствием и товарами.
Как пишет Bild, два дня назад Меркель в условиях строжайшей секретности обсудила ужесточение карантина министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном. По данным источников издания, канцлер обеспокоена появлением новых типов COVID-19 и планирует продлить локдаун как минимум до конца февраля.
Жёсткий карантин действует в Германии с середины декабря. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных, а также некоторых точек продажи жизненно необходимых товаров. Кроме того, в ФРГ приостановлена работа музеев, театров, парикмахерских и косметические салоны. Все школы страны перешли на дистанционное обучение.
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