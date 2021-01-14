СМИ сообщили о возможном ужесточении карантина из-за COVID-19 в Германии

Карантин, действующий в Германии предварительно до 31 января, могут ужесточить из-за выявления новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена принять соответствующее решение 20 января на совещании с главами регионов. Власти планируют обсудить возможный комендантский час, переведение сотрудников всех предприятий на удалённую работу, где это возможно, а также приостановку движения общественного транспорта.

Отмечается, что немецкий Минтранс работает над анализом возможных последствий «мега-локдауна» для логистики страны и способами обеспечения снабжения граждан необходимым продовольствием и товарами.

Как пишет Bild, два дня назад Меркель в условиях строжайшей секретности обсудила ужесточение карантина министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном. По данным источников издания, канцлер обеспокоена появлением новых типов COVID-19 и планирует продлить локдаун как минимум до конца февраля.

Жёсткий карантин действует в Германии с середины декабря. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных, а также некоторых точек продажи жизненно необходимых товаров. Кроме того, в ФРГ приостановлена работа музеев, театров, парикмахерских и косметические салоны. Все школы страны перешли на дистанционное обучение.

