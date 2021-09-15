СМИ сообщили о масштабной утечке персональных данных почти 2 млн абонентов «Вымпелкома»
Персональные данные почти 2 млн абонентов проводного широкополосного интернета «Вымпелкома» попали в свободный доступ, утечка может стать одной из крупнейшей в нынешнем году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на независимого эксперта по компьютерной безопасности Боба Дьяченко.
Как сообщил специалист в Twitter, в свободном доступе оказались паспортные данные, электронные почты и номера телефонов абонентов. По данным Telegram-канала «Утечки и информации», данные были доступны с 27 августа до 13 сентября.
Издание отмечает, что утечка могла коснуться от 1,5 до 2 млн записей с персональными данными. При этом, по оценкам «ТМТ Консалтинг», общее число абонентов домашнего интернета «Вымпелкома» составляет 2,86 млн.
Как подчеркивают эксперты, пока данные абонентов «Вымпелкома» не появлялись в продаже или обмене на профильных ресурсах, однако вероятно, что такая ценная для злоумышленников база неоднократно была скачана. Последствием утечки могут стать финансовое мошенничество и персонализированный фишинг.
В то же время в «Вымпелкоме» сообщили, что среди попавшей в свободный доступ информации могут содержаться данные «небольшой части» абонентов. В компании провели расследование инцидента, выяснив, что «все данные находятся под надежной защитой, клиентам ничего не угрожает».
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