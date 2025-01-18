СМИ: Зрители не смогут попасть на инаугурацию Трампа
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа в связи с решением о переносе мероприятия в помещение Капитолия пройдет без зрителей. Об этом сообщил канал АBC News со ссылкой на организаторов.
«Мы советуем людям, которые прибыли... ради мероприятия, посетить закрытые площадки, чтобы посмотреть инаугурацию», — указали в инаугурационном комитете.
Увидеть присягу Трампа в Капитолии смогут гости, которые приобрели билеты на президентскую платформу. Территорию, вход на которую был разрешен по другим категориям билетов, закроют.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из-за мороза мероприятие пройдет внутри Капитолия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru