СМИ: Зрители не смогут попасть на инаугурацию Трампа

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа в связи с решением о переносе мероприятия в помещение Капитолия пройдет без зрителей. Об этом сообщил канал АBC News со ссылкой на организаторов.

«Мы советуем людям, которые прибыли... ради мероприятия, посетить закрытые площадки, чтобы посмотреть инаугурацию», — указали в инаугурационном комитете.

Увидеть присягу Трампа в Капитолии смогут гости, которые приобрели билеты на президентскую платформу. Территорию, вход на которую был разрешен по другим категориям билетов, закроют.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из-за мороза мероприятие пройдет внутри Капитолия.

