СМИ: СК запросил у Бельгии данные о виде на жительство сенатора Мизулиной

Следственный комитет Российской Федерации направил официальный запрос в посольство Бельгии с просьбой предоставить информацию о возможном наличии вида на жительство в этой стране у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

Кроме того, следователи намерены выяснить, откуда журналисты узнали о якобы наличии бельгийского ВНЖ у сенатора, а также раскрыть их источники, сообщает издание Baza. Ранее сама Мизулина направила запрос с Генпрокуратуру с просьбой проверить подобные публикации на предмет клеветы. В МВД нашли в них «признаки преступлений» по статьям о клевете и оскорблении представителя власти.

В конце апреля стало известно, что Следственный комитет начал проверку телеграм-канала «Небожена» из-за публикации на тему двойного гражданства Мизулиной. Сама сенатор назвала подобные утверждения «смешными», поскольку она фигурирует во всевозможных списках антироссийских санкций в связи с её «патриотической позицией».

