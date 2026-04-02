СМИ: Шифрина прооперировали из-за подозрения на онкологию
Актер и юморист Ефим Шифрин перенес операцию из-за подозрений на онкологию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, в начале года артист самостоятельно обратился к врачам, пожаловавшись на уплотнение в плече.
«Звезде «Аншлага» вырезали опухоль и отправили образование на экспертизу. Ефим Залманович провел несколько дней в стационаре, после чего его выписали», - отмечает издание.
Медики рекомендовали 70-летнему артисту наблюдаться у онколога.
Ранее СМИ сообщили, что президент театра «Ленком» Марк Варшавер перенес операцию по удалению доброкачественного новообразования.
