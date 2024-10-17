СМИ: Сбежавший на Украину журналист Киселев задолжал в России 3,3 млн рублей

Уехавший на Украину журналист Евгений Киселев (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) оставил в России многотысячные долги по штрафам, кредитам и налогам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Киселева неоднократно штрафовали по «иноагентским» статьям: в 2022 году он был оштрафован на 30 тысяч рублей за непредставление данных об актах незаконного вмешательства, в 2023-м журналиста обязали выплатить 50 тысяч за нарушение порядка деятельности иноагента. Также Киселев оставил крупные долги по налогам и кредитам.

Общая сумма задолженности журналиста составляет более 3,3 млн рублей.

В апреле 2022 года Евгений Киселев был признан в РФ иностранным агентом, в июле того же года его объявили в розыск по уголовной статье, напоминает 360.ru.

