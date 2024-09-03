При побеге из тюрьмы в ДР Конго погибли 129 человек
Около 129 человек погибли и почти 60 пострадали при попытке побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил вице-премьер - министр внутренних дел и безопасности государства Жакмен Шабани.
Ранее стало известно о бунте заключенных и попытке массового побега из тюрьмы Макала в ДР Конго. По данным СМИ, тюрьма, рассчитанная на 1,5 тысячи человек, была переполнена.
Как отметил Шабани, правительство удовлетворено возвращением ситуации к спокойствию после ЧП. На фоне бунта возникли пожары, были уничтожены некоторые административные объекты и продовольственные склады.
«По предварительным данным, погибли 129 человек, в том числе 24 от огнестрельных ранений после предупреждения, а остальные — в результате давки или удушения. Кроме того, мы насчитали 59 пострадавших», — написал Шабани на странице в соцсети X.
По словам министра, также зафиксированы случаи изнасилования женщин. Власти расследуют обстоятельства случившегося.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru