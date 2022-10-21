СМИ: Россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции

Из-за наплыва россиян после объявления частичной мобилизации работники банков Турции не успевают принимать всех желающих открыть карту, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что банки на фоне ажиотажа выставляют дополнительные требования, что усложняет процедуру.

По словам источников, многие банки требуют разрешение на работу в Турции, некоторые отказывают, ссылаясь на то, что не открывают счета иностранцам.

Сообщается также, что россияне прибегают в данном вопросе к помощи посредников, услуги которых могут стоить до 200 долларов.

Ранее сообщалось, что туристические организации Турции разрабатывают «билетную карту» для туристов из России в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир». Турецкие частные банки Is Bankasi и Denizbank приостановили прием карт «Мир» из-за угрозы вторичных санкций США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

