СМИ: Россияне из ДНР и ЛНР смогут голосовать на думских выборах в Ростовской области

Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившим российское гражданство, могут разрешить голосовать на думских выборах дистанционно или на избирательных участках в Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

Как отметил собеседник агентства, территориальные избирательные комиссии донского региона изучают возможность формирования списков из граждан России, не имеющих постоянной регистрации в стране и проживающих в ЛНР или ДНР.

«Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ», — добавил источник «Интерфакса».

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что подобный механизм применялся при голосовании о поправках в Конституцию РФ.

Также на фоне эпидобстановки жителям ЛНР и ДНР могут разрешить голосовать удаленно. Для этого гражданам необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с помощью которой они должны подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании.

Более 224 тысяч жителей ДНР уже получили российское гражданство. Об этом ранее заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, напоминает Газета.ру. Ожидается, что к сентябрю гражданами РФ станут более полумиллиона жителей ЛНР и ДНР. По мнению Пушилина, гражданам необходимо предоставить возможность выразить свое мнение на избирательном участке.

