СМИ: Россиянам нужно начинать копить на похороны за пять лет до смерти
Жителям Москвы нужно начинать копить на похороны за пять лет до смерти, сообщает Telegram-канал Mash.
Цена на погребение может достигать 400 тысяч рублей. На рынке ритуальных услуг итоговая стоимость церемонии складывается из множества трат: аренда гробовоза, рытьё могилы, памятник, оградка, место на кладбище, организация поминок, услуги танатопрактика. Полный комплекс услуг может обойтись родственникам покойника в 150–400 тысяч рублей в зависимости от региона проживания.
Например, в Севастополе или Орловской области комплект «гроб + погребение» стоит 15–20 тысяч рублей, а в Москве — до 100 тысяч. При этом дороже всего умирать на Чукотке: там данный набор стоит больше 150 тысяч рублей.
Отсюда следует, что если москвич обеспокоится вопросом своей внезапной смерти и начнёт откладывать по 5–10% на похороны ежемесячно, он потратит на это до пяти лет, чтобы сэкономить деньги своих родственников.
Ранее размер пособия на погребение увеличился до 9,5 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
