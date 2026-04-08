СМИ: Россиянам нужно начинать копить на похороны за пять лет до смерти

Цена на погребение может достигать 400 тысяч рублей. На рынке ритуальных услуг итоговая стоимость церемонии складывается из множества трат: аренда гробовоза, рытьё могилы, памятник, оградка, место на кладбище, организация поминок, услуги танатопрактика. Полный комплекс услуг может обойтись родственникам покойника в 150–400 тысяч рублей в зависимости от региона проживания.

Например, в Севастополе или Орловской области комплект «гроб + погребение» стоит 15–20 тысяч рублей, а в Москве — до 100 тысяч. При этом дороже всего умирать на Чукотке: там данный набор стоит больше 150 тысяч рублей.

Отсюда следует, что если москвич обеспокоится вопросом своей внезапной смерти и начнёт откладывать по 5–10% на похороны ежемесячно, он потратит на это до пяти лет, чтобы сэкономить деньги своих родственников.

Ранее размер пособия на погребение увеличился до 9,5 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

