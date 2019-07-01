СМИ: Россиян исподтишка накормят саранчой

В России могут начать подмешивать муку из саранчи в продукты питания. Специальную пищевую добавку разрабатывают в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). За основу взят хитин, который получается из панцирей саранчи, сообщил «Известиям» профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский.

По словам учёного, животный белок становится всё более дорогим, поэтому и возникла потребность найти ему недорогую замену с такими же свойствами. Выяснилось, что панцирь саранчи почти идеально подходят на эту роль. Как отмечает Ura.ru, продукты с добавлением такой муки будут особенно полезны больным атеросклерозом и гипертонией.

Установлено, что в панцире саранчи содержится от 13 до 77% от сухой массы белка. В полученной муке его окажется в два раза больше, чем в говядине. При этом выращивание саранчи требует гораздо меньших расходов, чем разведение коров. Как уточняют argumenti.ru, в ближайшее время действие данной биодобавки проверят на животных. Продукты с новым наполнителем могут появиться на прилавках только после всех необходимых испытаний и экспертиз Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.

