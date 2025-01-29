СМИ: Российскому двойнику Ди Каприо вручили удостоверение ветерана СВО

Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев — российский двойник актера Леонардо Ди Каприо — получил удостоверение ветерана боевых действий. Об этом мужчина рассказал Life.ru.

В октябре стало известно, что Бурцев ушел на специальную военную операцию. В своих соцсетях он опубликовал фото в военной форме.

Говоря о полученном документе, Бурцев поделился, что это «очень приятное» для него событие. По словам мужчины, он недавно вернулся с боевого задания, ему вручили документ в обычной обстановке.

Ранее Роман Бурцев в беседе с 360.ru сообщил, что подписал контракт для отправки в зону СВО только со второго раза и сейчас работает фельдшером в штурмовой роте.

