СМИ: Российскому двойнику Ди Каприо вручили удостоверение ветерана СВО
Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев — российский двойник актера Леонардо Ди Каприо — получил удостоверение ветерана боевых действий. Об этом мужчина рассказал Life.ru.
В октябре стало известно, что Бурцев ушел на специальную военную операцию. В своих соцсетях он опубликовал фото в военной форме.
Говоря о полученном документе, Бурцев поделился, что это «очень приятное» для него событие. По словам мужчины, он недавно вернулся с боевого задания, ему вручили документ в обычной обстановке.
Ранее Роман Бурцев в беседе с 360.ru сообщил, что подписал контракт для отправки в зону СВО только со второго раза и сейчас работает фельдшером в штурмовой роте.
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