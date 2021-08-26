СМИ: Российские вузы объявили дополнительный набор из-за отмены второй волны зачисления

Ряд вузов России объявили дополнительный набор абитуриентов, так как не смогли набрать необходимое количество первокурсников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за новых правил приема в учебные заведения — отмены второй волны зачисления.

По словам ректора НИУ МЭИ Николая Рогалева, из-за особенностей приемной кампании в текущем году «часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов». Учебные заведения устраняют эти недочеты, и в результате в вузах появляются вакантные бюджетные места, на которые объявляется дополнительное зачисление, отмечает телеканал «360».

По данным «Коммерсанта», несколько факультетов МГУ открыли дополнительный набор абитуриентов на платные места. Так, еще один шанс поступить появился для желающих учиться на журфаке. Однако в пресс-службе вуза отметили, что изменений в датах приема на внебюджетное обучение нет.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что все вузы страны готовы приступить к новому учебному году в очном формате, напоминает РИА ФАН.

