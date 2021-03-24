СМИ: Ретейлеры сообщают о перебоях с закупками сахара и масла
Торговые сети сообщают о перебоях в закупках сахарного песка и подсолнечного масла из-за отказа производителей в продаже продукции по стоимости, установленной в рамках соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседника издания, тенденция проявилась еще в феврале. Ретейлеры не могут закупить сахар и масло по фиксированным ценам, и при этом не могут корректировать цены на прилавках, поскольку стоимость товаров проверяют Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная налоговая служба (ФНС) и Росстат.
Кроме того, источники «Известий» отмечают, что некоторые производители периодически не продают компаниям продукцию по рекомендуемым ценам. Также ряд предприятий не поставляет ретейлерам продукты в запрашиваемых объемах, отмечает Ura.ru.
При этом в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что все стороны соглашения о стабилизации цен в полном объеме выполняют свои обязательства, а объемы поставок масла и сахара обеспечивают потребности внутреннего рынка.
Напомним, в декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и ретейлеры договорились о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло до апреля.
В понедельник правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений о стоимости сахара еще на два месяца, масла – до октября.
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