СМИ: Ретейлеры сообщают о перебоях с закупками сахара и масла

По данным собеседника издания, тенденция проявилась еще в феврале. Ретейлеры не могут закупить сахар и масло по фиксированным ценам, и при этом не могут корректировать цены на прилавках, поскольку стоимость товаров проверяют Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная налоговая служба (ФНС) и Росстат.

Кроме того, источники «Известий» отмечают, что некоторые производители периодически не продают компаниям продукцию по рекомендуемым ценам. Также ряд предприятий не поставляет ретейлерам продукты в запрашиваемых объемах, отмечает Ura.ru.

При этом в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что все стороны соглашения о стабилизации цен в полном объеме выполняют свои обязательства, а объемы поставок масла и сахара обеспечивают потребности внутреннего рынка.

Напомним, в декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и ретейлеры договорились о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло до апреля.

В понедельник правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений о стоимости сахара еще на два месяца, масла – до октября.

