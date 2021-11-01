СМИ: Расследование дела советника главы Роскосмоса Сафронова завершено

Следователи завершили расследование уголовного дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что защита уже приступила к ознакомлению с материалами дела.

После этого дело будет направлено в прокуратуру на утверждение.

Бывший журналист, а затем советник главы «Роскосмоса» Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сафронова обвинили в государственной измене. Сообщалось, что речь может идти о передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Сафронов свою вину не признает.

