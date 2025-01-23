СМИ раскрыли причину смерти пресс-секретаря Шамана

Оперштаб Белгородской области решил отселить жителей одного из сёл Шебекинского округа

В Банке России объяснили рост инфляции выше прогнозов в 2024 году

Розничные продажи игристых вин в России за год выросли более чем на 8%

Около 650 уголовных дел за год возбудило МЧС за нарушения требований пожарной безопасности

Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес