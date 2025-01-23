СМИ раскрыли причину смерти пресс-секретаря Шамана

Пресс-секретарь певца Шамана (Ярослава Дронова), руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антон Коробков-Землянский умер из-за проблем с сердцем. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

«Проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — сообщил собеседник агентства, говоря о причине смерти.

Ранее стало известно, что судебно-медицинская экспертиза после смерти Коробкова-Землянского завершена, напоминает 360.ru. В его крови не нашли запрещенных веществ.

Антон Коробков-Землянский умер в Москве 9 ноября 2024 года. Мужчине было 40 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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