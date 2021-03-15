СМИ раскрыли детали охраны Рамзана Кадырова

Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы (ППС) полиции имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал, что главу Чечни Рамзана Кадырова на выездах в горы охраняют до двух тысяч человек, сообщает «Новая газета».

По его словам, на эти выезды всегда направляются сотрудники СОБР «Терек», ОМОН, полк ППС и личный состав районных отделов МВД.

Также экс-силовик рассказал, что неоднократно охранял главу Чечни во время прогулок по проспекту Путина в Грозном. Он отметил, что в это время в каждом доме, где окна выходят на проспект, «примерно через каждые 50 метров сидят снайпер и автоматчик».

«Жильцов на это время просят либо выйти из квартиры, либо подождать в других комнатах», - добавил Гезмахмаев.

Ранее Кадыров заявил о ликвидации в Чечне шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске, сообщает RT. По его словам, благодаря уничтожению этой банды с бандподпольем в республике «полностью покончено».

