СМИ: Прокуратура проверит Wildberries из-за досмотров с раздеванием
Прокуратура Московской области проверит маркетплейс Wildberries на фоне жалоб сотрудников на досмотры с требованием раздеться до нижнего белья, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан подмосковной прокуратуры Андрея Малютина.
Уточняется, что соответствующие жалобы появились в январе 2025 года.
В рамках проверки прокуроры намерены ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения и документацией маркетплейса. Как подчеркнул собеседник издания, в компании окажут содействие.
Впервые видеозапись, на которой одного из сотрудников Wildberries просят раздеваться до нижнего белья во избежание воровства на работе, была опубликована в интернете летом 2022 года. Тогда прокурорская проверка выявила, что на складе досматривают личные вещи незаконно, руководство обязали устранить нарушения, передает «Радиоточка НСН».
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