СМИ: Прокуратура проверит Wildberries из-за досмотров с раздеванием

Уточняется, что соответствующие жалобы появились в январе 2025 года.

В рамках проверки прокуроры намерены ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения и документацией маркетплейса. Как подчеркнул собеседник издания, в компании окажут содействие.

Впервые видеозапись, на которой одного из сотрудников Wildberries просят раздеваться до нижнего белья во избежание воровства на работе, была опубликована в интернете летом 2022 года. Тогда прокурорская проверка выявила, что на складе досматривают личные вещи незаконно, руководство обязали устранить нарушения, передает «Радиоточка НСН».

