СМИ: проект железной дороги на Ямале приостановлен

Правительство приостановило проект железной дороги на Ямале Северный широтный ход (СШХ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания, проведенного зампредом правительства Маратом Хуснуллиным 9 марта.

По данным издания, проекту не хватает более 300 млрд рублей для продолжения строительства. Кроме того, правительства волнуют риски привлечения заемного капитала. Отмечается, что участники поддержали перенос сроков по проекту.

При этом в руководстве РЖД информацию не подтвердили, в отделе Хуснуллина также не стали давать комментариев по этому вопросу.

Предложение запустить дорогу сделал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин еще в апреле 2021 года. Предполагалось, что проект должен связать восточную и западную части Ямало-Ненецкого автономного округа. До этого проект СШХ был в стадии обсуждения более десяти лет.

