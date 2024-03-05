СМИ: продолжительность рабочего дня россиян установила новый рекорд

Это самый высокий показатель за 19 лет наблюдений. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, и составила 1,77 тысячи часов.

Это может быть связано с дефицитом рабочей силы в стране.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тысячи часов.

Ранее в России зафиксировали дефицит кадров в 4,8 миллиона человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

