СМИ: Продажи газет и журналов в 2024 году упали на 9% на фоне роста онлайн-подписок

Уточняется, что покупка печатных СМИ по подписке при этом сократилась на 12%. Вместе с тем средний чек на подобную продукцию составил 284 рублей, что на 13% выше относительно показателей 2023 года. В случае оформления подписки средний чек вырос за год на 10%.

По словам руководителя аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» Леонида Симакова, средняя покупка газет и журналов составляет 1,8 единицы печатной продукции. Преимущественно это газета и сборник из сканвордов или кроссвордов.

Как отмечает СМИ, снижение продаж печатной прессы также сопровождалось ростом подписок на онлайн-издания на 23%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году было выпущено порядка 3,5 миллиарда газет, что на 11,5% меньше показателей за 2022 год. В 2022 же году тираж газет упал на 9%. Аналитики отмечают, что последний раз рост тиражей газет в России фиксировали в 2013 году, передает «Радиоточка НСН».

