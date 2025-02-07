СМИ: Продажи газет и журналов в 2024 году упали на 9% на фоне роста онлайн-подписок
По итогу 2024 года продажи газет и журналов в России в рознице снизились на 9%, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Уточняется, что покупка печатных СМИ по подписке при этом сократилась на 12%. Вместе с тем средний чек на подобную продукцию составил 284 рублей, что на 13% выше относительно показателей 2023 года. В случае оформления подписки средний чек вырос за год на 10%.
По словам руководителя аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» Леонида Симакова, средняя покупка газет и журналов составляет 1,8 единицы печатной продукции. Преимущественно это газета и сборник из сканвордов или кроссвордов.
Как отмечает СМИ, снижение продаж печатной прессы также сопровождалось ростом подписок на онлайн-издания на 23%.
Ранее сообщалось, что в 2023 году было выпущено порядка 3,5 миллиарда газет, что на 11,5% меньше показателей за 2022 год. В 2022 же году тираж газет упал на 9%. Аналитики отмечают, что последний раз рост тиражей газет в России фиксировали в 2013 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru