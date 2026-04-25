МО: Армия РФ поразила портовую инфраструктуру Украины
25 апреля 202612:46
Екатерина Галайда-Перера
ВС РФ за минувшие сутки поразили объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, которые применялись в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что для ударов российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль населенного пункта Бочково в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
