СМИ: Взрывное устройство обнаружили в церкви в Махачкале
Взрывное устройство было обнаружено в подвергшейся нападению террористов церкви в Махачкале. Об этом со ссылкой на источник сообщает NEWS.ru.
Собеседник агентства указал, что в настоящее время объект оцеплен, на месте работают сотрудники ФСБ.
«В церкви... где вчера были боевики, нашли какое-то взрывное устройство. Всё оцеплено, работает ФСБ», - сказал он.
Ранее 23 июня в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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