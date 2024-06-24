СМИ: Взрывное устройство обнаружили в церкви в Махачкале

Взрывное устройство было обнаружено в подвергшейся нападению террористов церкви в Махачкале. Об этом со ссылкой на источник сообщает NEWS.ru.

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Собеседник агентства указал, что в настоящее время объект оцеплен, на месте работают сотрудники ФСБ.

«В церкви... где вчера были боевики, нашли какое-то взрывное устройство. Всё оцеплено, работает ФСБ», - сказал он.

Ранее 23 июня в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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