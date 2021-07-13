СМИ: Племянник Путина будет баллотироваться в Госдуму

Двоюродный племянник президента России, предприниматель Роман Путин будет участвовать в выборах в Госдуму, сообщает Ura.ru.

Родственник главы государства будет бороться за депутатский мандат в качестве самовыдвиженца в одном из округов Санкт-Петербурга.

В декабре прошлого года стало известно, что Роман Путин намерен сформировать партию «Россия без коррупции». Политическое объединение пока официально не зарегистрировано Минюстом РФ.

Ранее Роман Путин был председателем партии «Народ против коррупции». В ноябре 2020 года по решению Верховного суда РФ она была ликвидирована из-за неучастия в выборах в течение семи лет.

