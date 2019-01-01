СМИ пишут о разрыве Ирины Шейк с Брэдли Купером

Зарубежные СМИ пишут о распаде пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера. Друг семьи сообщил изданию MTO News, что супруги расстались из-за несовпадения интересов относительно частной жизни.

«Брэдли всегда хотел сохранить свою личную жизнь в тайне, в то время как Ирина любит появляться на публике», — цитирует источник Ura.ru.

Последний раз Шейк и Купер появлялись вместе на красной ковровой дороже на церемонии вручения премии «Оскар». Однако тогда тесное общение Брэдли со своей партнершей по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой породило слухи о проблемах в отношениях с супругой-моделью, пишут «Дни.ру».

Напомним, что Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе с 2015 года. У актера и модели есть двухлетняя дочь Лея.

