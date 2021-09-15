СМИ: Первый заместитель генпрокурора РФ Буксман покинет пост
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман покинет ведомство в связи с достижением предельного возраста для нахождения на службе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Буксман, который занимал свой пост на протяжении 15 лет, в среду отметит 70-летний юбилей. По закону этот возраст является предельным для службы в прокуратуре. Как отмечает СМИ, указ об освобождении Буксмана от должности готовится, при этом преемника у первого замгенпрокурора нет.
Александр Буксман подал в отставку еще в прошлом году. Однако должен был доработать до своего 70-летия согласно договоренностям с предыдущим генпрокурором РФ Юрием Чайкой, отмечает Ura.ru.
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