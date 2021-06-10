СМИ: Первый заместитель директора ФСБ стал генералом армии

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к спецслужбе.

Собеседник агентства уточнил, что звание было присвоено закрытым указом. По его информации, генералом армии также являются глава ФСБ Александр Бортников и другой его заместитель - директор погранслужбы Владимир Кулишов.

Ранее Королёв руководил Службой экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, а на должности первого заместителя руководителя он в феврале 2021 года сменил генерала армии Сергея Смирнова.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому госпремия РФ в области науки и технологий за 2020 год была присуждена создателям вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает RT.

