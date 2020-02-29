СМИ: Патриарх Варфоломей инициирует общеправославную встречу
Константинопольский патриарх Варфоломей намерен организовать общеправославную встречу, на которую планирует созвать предстоятелей православных церквей, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в церковных кругах.
«Трёхдневный синод патриархии решит вопрос о созыве общеправославной встречи с вопросом о ситуации в православии», — говорится в тексте.
Ранее встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане, напоминает RT.
Ранее НСН писала, что убедив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не превращать собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, Россия даст хорошую пощечину константинопольскому патриарху Варфоломею, заявил РИА ФАН редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов. С ним не согласился протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН.
Напомним, собор Святой Софии — бывший патриарший православный собор, построенный в VI веке. Во времена Византийской империи собор находился в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. В настоящее время находится в историческом центре Стамбула, район Султанахмет. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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