СМИ: Патриарх Варфоломей инициирует общеправославную встречу

Ранее встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане, напоминает RT.

Ранее НСН писала, что убедив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не превращать собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, Россия даст хорошую пощечину константинопольскому патриарху Варфоломею, заявил РИА ФАН редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов. С ним не согласился протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН.

Напомним, собор Святой Софии — бывший патриарший православный собор, построенный в VI веке. Во времена Византийской империи собор находился в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. В настоящее время находится в историческом центре Стамбула, район Султанахмет. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

