СМИ: пассажиры пожаловались на многочасовые очереди в аэропорту Домодедово
29 сентября 202418:55
Пассажиры жалуются на многочасовые задержки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» в московском аэропорту Домодедово, пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Отмечается, что задержаны рейсы в различные города Турции. Пассажиры утверждают, что ждут вылет более пяти часов.
По информации источника издания, рейсы в Анталью вылетели с задержкой на час. В Стамбул - на четыре часа.
Ранее более 30 международных и внутренних авиарейсов задержаны в аэропорту Внуково из-за отражения атаки беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru