СМИ: пассажиры пожаловались на многочасовые очереди в аэропорту Домодедово

Отмечается, что задержаны рейсы в различные города Турции. Пассажиры утверждают, что ждут вылет более пяти часов.

По информации источника издания, рейсы в Анталью вылетели с задержкой на час. В Стамбул - на четыре часа.

Ранее более 30 международных и внутренних авиарейсов задержаны в аэропорту Внуково из-за отражения атаки беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

