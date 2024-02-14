СМИ: Отличник из 4 класса школы в Подмосковье несколько лет избивает троечников
Следователи в подмосковных Люберцах начали проверку в связи с сообщениями в СМИ о регулярных избиениях 10-летним учеником одной из школ своих одноклассников. Информация об этом появилась на официальном сайте главка Следственного комитета по Московской области.
Уточняется, что речь идёт об ученике 4 класса школы соседнего Джержинского. Согласно публикациям, мальчик уже несколько лет избивает своих сверстников.
Причём, согласно публикациям в соцсетях, речь идёт об отличнике, который нападает на одноклассников-троечников, а также на тех, кто пытается им помочь. Мальчик посещает клуб единоборств. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», родители пострадавших обратились с жалобами в Минобразования Московской области и правоохранительные органы.
Следователям предстоит проверить эти данные. В случае их подтверждения, будет дана оценка действиям работников учебного заведения, а также принято процессуальное решение. Проверку контролирует люберецкая городская прокуратура.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru