СМИ: Охране и помощникам погибшего главы МЧС Зиничева может грозить наказание за халатность

Охране и помощникам погибшего главы МЧС Евгения Зиничева может грозить уголовное преследование за халатность. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Накануне министр, находясь на межведомственных учениях в Норильске, погиб при исполнении служебного долга. Режиссер Александр Мельник, снимавший в это время учебный фильм, упал в реку, напоминает RT. Пытаясь помочь пострадавшему, Зиничев прыгнул в воду, отмечает РИА ФАН. Однако глава МЧС получил тяжелую черепно-мозговую травму. Обоих пострадавших доставили вертолетом в больницу, но спасти их не удалось.

По факту ЧП назначили доследственную проверку, по результатам которой допустившие гибель Зиничева охрана и помощники могут быть привлечены к уголовной ответственности. Как отмечает «Коммерсантъ», итоги подобного разбирательства вряд ли будут представлены публично.

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что прощание с Зиничевым состоится 10 сентября в Москве в здании МЧС на улице Ватутина. Министра похоронят в тот же день в Санкт-Петербурге.

