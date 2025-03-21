СМИ: Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов обратился с открытым письмом к Путину

Бывший командующий 58-й гвардейской армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в мошенничестве, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Попов подчеркнул, что посвятил свою жизнь служению Родине, «честно и достойно служил в российской армии» с юношеских лет и выполнял все приказы и поставленные задачи. По словам генерала, Владимир Путин был для него «нравственным ориентиром и образцом для подражания».

В открытом письме Попов пожаловался, что попал в сложную ситуацию и перестал понимать происходящее вокруг.

«Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ», — указал военачальник.

Иван Попов попросил главу государства разобраться в ситуации и вернуть его в строй.

Экс-командующий обвиняется в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, пишет 360.ru. По данным правоохранителей, фигурант причастен к хищению металлических конструкций на сумму свыше 114 млн рублей.

