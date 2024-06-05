СМИ: Немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве
Инвестор из Германии Ральф Новак попытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве, сообщает Der Spiegel.
Это произошло накануне оглашения приговора в суде. 3 июня Тушинский районный суд приговорил бизнесмена к пяти годам колонии общего режима. Речь идет о деле о хищении акций BelkaCar. Немец находился под домашним арестом и не явился на оглашение приговора.
По данным издания, днем 3 июня Новак искал убежища в посольстве Германии в Москве, а после длительных переговоров покинул территорию. При этом шансов скрыться при помощи посольства у него было не много, так как по Венской конвенции дипломаты должны были выдать его при требовании местных властей.
В 2021 году соучредитель швейцарской Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикт Соботка подал заявление в МВД России о том, что его компаньоны Ральф Новак и Фабиан Кройхер продали 52% акций BelkaCar без его участия и по заниженной цене. Правоохранители возбудили против иностранцев уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru