СМИ: Немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве

Это произошло накануне оглашения приговора в суде. 3 июня Тушинский районный суд приговорил бизнесмена к пяти годам колонии общего режима. Речь идет о деле о хищении акций BelkaCar. Немец находился под домашним арестом и не явился на оглашение приговора.

По данным издания, днем 3 июня Новак искал убежища в посольстве Германии в Москве, а после длительных переговоров покинул территорию. При этом шансов скрыться при помощи посольства у него было не много, так как по Венской конвенции дипломаты должны были выдать его при требовании местных властей.

В 2021 году соучредитель швейцарской Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикт Соботка подал заявление в МВД России о том, что его компаньоны Ральф Новак и Фабиан Кройхер продали 52% акций BelkaCar без его участия и по заниженной цене. Правоохранители возбудили против иностранцев уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

