СМИ: Некоторые банкоматы отказываются принимать новые пятитысячные купюры
Некоторые банкоматы в России все еще не принимают новые банкноты номиналом пять тысяч рублей. Об этом пишут Известия.
По данным издания, с проблемами столкнулись в том числе пользователи оборудования ВТБ и «Альфа-банка». Сложности подтвердили в Совкомбанке и «Новикоме», в последнем пояснили, что производители ATM ушли из России после 2022 года, не поддерживают прикладное программное обеспечение и не разрабатывают шаблоны под новые купюры для РФ. Директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева добавила, что для приема новых банкнот необходима последняя версия модуля их распознавания.
Как отметили в пресс-службе Банка России, регулятор получает единичные жалобы относительно работы оборудования, принимающего купюры. Большинство устройств с функцией рециркуляции принимают и выдают банкноты, настройка других завершается.
Центробанк представил новые пятитысячные купюры в октябре 2023 года. Банкноту посвятили Екатеринбургу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Судже церковь 1812 года получила повреждения из-за атак ВСУ
- Китай опроверг сообщения о возможном участии в миротворческих силах на Украине
- В ДТП с автобусом в Крыму пострадал 21 человек
- Ребрышки и круассаны предложили исключить из списка социально значимых товаров
- В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США
- Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты
- Маск назвал мир правильным выбором для Украины и США
- Водитель автобуса объяснил причину смертельного ДТП в Крыму
- Российский турпоток в Малайзию в 2024 году достиг исторического рекорда
- ФСБ задержала за госизмену сотрудника контрольно-надзорного органа РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru