СМИ: Некоторые банкоматы отказываются принимать новые пятитысячные купюры

Некоторые банкоматы в России все еще не принимают новые банкноты номиналом пять тысяч рублей. Об этом пишут Известия.

По данным издания, с проблемами столкнулись в том числе пользователи оборудования ВТБ и «Альфа-банка». Сложности подтвердили в Совкомбанке и «Новикоме», в последнем пояснили, что производители ATM ушли из России после 2022 года, не поддерживают прикладное программное обеспечение и не разрабатывают шаблоны под новые купюры для РФ. Директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева добавила, что для приема новых банкнот необходима последняя версия модуля их распознавания.

Как отметили в пресс-службе Банка России, регулятор получает единичные жалобы относительно работы оборудования, принимающего купюры. Большинство устройств с функцией рециркуляции принимают и выдают банкноты, настройка других завершается.

Центробанк представил новые пятитысячные купюры в октябре 2023 года. Банкноту посвятили Екатеринбургу.

