Фильм Нолана об одном из создателей атомной бомбы получил возрастной рейтинг «R»
Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получил возрастной рейтинг «R» (для лиц не моложе 17 лет), сообщает Variety.
Это первая за 21 год кинокартина Нолана с подобным рейтингом. Последний фильм с этим рейтингом называется «Бессонница». Все остальные работы американца выходили с рейтингом PG-13.
Главная роль в «Оппенгеймере» досталась актеру «Острых козырьков» Киллиану Мерфи, сюжет повествует об одном из создателей атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. В фильме также сыграли Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Джош Хартнетт и другие.
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