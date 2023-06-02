Фильм Нолана об одном из создателей атомной бомбы получил возрастной рейтинг «R»

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получил возрастной рейтинг «R» (для лиц не моложе 17 лет), сообщает Variety.

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Это первая за 21 год кинокартина Нолана с подобным рейтингом. Последний фильм с этим рейтингом называется «Бессонница». Все остальные работы американца выходили с рейтингом PG-13.

Главная роль в «Оппенгеймере» досталась актеру «Острых козырьков» Киллиану Мерфи, сюжет повествует об одном из создателей атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. В фильме также сыграли Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Джош Хартнетт и другие.

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ФОТО: кадр из фильма
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